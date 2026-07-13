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«Пелла» завершила строительство рейдового буксира
13.07.2026

«Пелла» завершила строительство рейдового буксира

    • Под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства завершилось строительство рейдового буксира «Грифон-9» проекта 05380. Комплект классификационных документов Регистра выдан на судно 10 июля 2026 года.

    Как сообщается на сайте Российского морского регистра, документы заместителю генерального директора ООО «Грифон» по безопасности мореплавания Борису Малявкину в торжественной обстановке вручил главный инженер-инспектор Балтийского филиала Регистра Александр Лепешкин.

    Строительство велось на класс Регистра на производственной площадке АО «Ленинградский судостроительный завод «ПЕЛЛА» в г. Отрадное Ленинградской области по заказу ООО «Грифон». Техническое наблюдение за строительством осуществляли специалисты Балтийского филиала Регистра.

    Буксиры проекта 05380 предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели судов.

    Основные характеристики:

    • длина – 25,4 м;
    • ширина – 8,8 м;
    • высота борта – 4,7 м;
    • осадка – 3,3 м;
    • мощность ГД – 2 х 1470 кВт.

    Символ класса: КМ⍟ Arc4 (hull; machinery) R3 AUT1 A-Thruster(M) Tug.

    Фото: «Пелла»


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