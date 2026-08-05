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Перевозки фэшн-товаров сервисом Rail Jet выросли в 8 раз
05.08.2026

Перевозки фэшн-товаров сервисом Rail Jet выросли в 8 раз

    • Транспортная группа FESCO с начала года увеличила в 8 раз объем перевозок товаров индустрии моды сервисом ускоренной доставки грузов в багажных вагонах Rail Jet из Китая в Россию. Как сообщили SeaNews в группе, к августу еженедельный объем таких отправок достиг 450-480 куб. м.

    «Рост перевозок обеспечен расширением сотрудничества с крупнейшими российскими компаниями фэшн-рынка, которые используют сервис для оперативной перевозки одежды, обуви и текстильной продукции из китайского города Хуньчунь на станцию Москва Ярославская через Уссурийск», – пояснили в FESCO.

    Сервис Rail Jet, который FESCO реализует совместно с «РЖД Логистикой», ориентирован на экспресс-отправку товаров народного потребления, электроники, бытовой техники и специализированного оборудования из Китая в Моcкву. Перевозки осуществляются в багажных вагонах грузоподъемностью 25 и 35 тонн по еженедельному расписанию. Транзитное время составляет 9 дней в рамках пассажирского графика, что обеспечивает гарантированные сроки доставки.

    Помимо организации перевозок, FESCO предоставляет комплекс логистических услуг на всем маршруте следования груза. Группа организует транспортировку продукции от производителей в разных городах Китая до Хуньчуня, консолидацию партий, маркировку, переупаковку, погрузочно-разгрузочные работы и таможенное оформление.

    После прибытия в Москву FESCO обеспечивает обработку грузов на собственном складе временного хранения вместимостью 3,2 тыс. куб. м., таможенную очистку и автодоставку получателям по территории России.

    Фото: FESCO


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