Экспорт российской пшеницы в Кению через порты Кубани превысил 1 млн тонн

За первые шесть месяцев 2026 года объем мягкой пшеницы, исследованной специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» для целей экспорта в Республику Кения через порты Краснодарского края и рейд порта Кавказ, превысил 1 млн тонн. Этот показатель составляет 97% от общего объема экспорта этой культуры из России в Кению с начала 2026 года, сообщили SeaNews в «ЦОК АПК».

За аналогичный период 2025 года на этом направлении были подтверждены качество и безопасность 24,8 тыс. тонн зерна пшеницы.

«Россия последовательно завоевывала статус стратегического партнера, обеспечивающего продовольственную безопасность Кении. С 2014 по 2017 годы экспорт отечественной пшеницы в республику не превышал 540 тыс. тонн. В 2018 году поставки достигли 800 тыс. тонн. В последние несколько лет кенийский рынок «распробовал» российскую пшеницу, и экспорт на этом направлении демонстрирует уверенный рост. Объемы в 2023 году увеличились до 1,25 млн тонн, а в 2024 году – до 2 млн тонн, — отмечает директор ФГБУ «ЦОК АПК» Руслан Хасанов. — Доля Кении в экспортных российских поставках пшеницы не превышает 5%, но Россия обеспечивает порядка 60% потребности страны в этой культуре. За период с января по июль 2026 года общий объем экспорта российской пшеницы в Кению уже составил порядка 1,15 млн тонн, превысив показатели за аналогичные периоды прошлых лет».

По данным «ЦОК АПК», в 2025-2926 сельскохозяйственном году потребление пшеницы в стране на фоне прироста населения на 2,7% в год увеличилось до 2,75 млн тонн, из которых импорт составляет 2,6 млн. Россия уверенно удерживает лидерство, выигрывая у Канады и Аргентины за счет ценовых преимуществ.

Закупки Кении имеют монопрофильный характер: основной объем (свыше 1,05 млн тонн) приходится исключительно на мягкую пшеницу. Весь этот поток идет через порт Момбаса – крупнейший хаб Восточной Африки мощностью до 40 млн тонн в год, откуда зерно расходится в Уганду, Руанду и Южный Судан. С конца 2024 года здесь работает регулярная линия FESCO Новороссийск-Момбаса со временем транзита в 43 дня. «Она обеспечивает синергию: суда везут в Африку пшеницу и удобрения, а обратно импортируют кенийский чай и кофе.», — подчеркивают в «ЦОК АПК».

Объем исследованных партий для целей экспорта в 2026 году демонстрирует стабильный рост. Если в январе специалисты Новороссийского филиала исследовали 89,5 тыс. тонн, то уже в феврале показатель вырос до 183,2 тыс. Весной ежемесячные объемы исследованных партий стабильно превышали отметку в 200 тыс. тонн.

В 2025 году динамика была иной. Из 690 тыс. тонн мягкой пшеницы, прошедшей испытания в Новороссийском филиале для рынка Кении за весь прошлый год, в первом полугодии исследовали всего 24,8 тыс. тонн. Основная доля отгрузок пришлась на второе полугодие. Пиковыми месяцами тогда стали август (230 тыс. тонн), сентябрь (95 тыс. тонн) и октябрь (105,8 тыс. тонн).

«Кения открывает российским экспортерам отличную возможность для сбыта массового зерна, – поясняет директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева. – Импортер готов принимать пшеницу с минимальными физико-химическими параметрами, с содержанием белка от 10,0% и натурой от 65 кг/гл. Это позволяет российским экспортерам реализовывать крупные объемы пшеницы базового качества. Такое зерно подходит для производства традиционных видов хлебобулочных изделий (например, плоских лепешек), «чапати» и плотной национальной каши «угали», составляющих основу рациона местного населения».

При этом демократичные требования кенийской стороны к классу пшеницы сочетаются со строгими лимитами по ряду других физико-химических показателей и параметров безопасности. По словам Лилии Кугушевой, национальная инспекция KEPHIS ограничивает влажность зерна порогом в 13,5% (жестче базовых норм российского ГОСТа). Такой барьер необходим, чтобы зерно не заплесневело в условиях экстремально влажного экваториального климата порта Момбаса. Также обязательным условием для экспорта является подтвержденное отсутствие генетически модифицированных организмов – на их ввоз в Кении действует полный запрет. В марте 2025 года Апелляционный суд Кении повторно заблокировал коммерциализацию ГМО, оставив в силе тотальный запрет. Это требует от лабораторий ЦОК АПК проведения ПЦР-скрининга каждой партии. Безопасность регулируется международными стандартами «Кодекса Алиментариус» (CXS 199-1995 и CXS 193-1995), жестко ограничивающими содержание тяжелых металлов и пестицидов.

В отношении всех партий мягкой пшеницы, предназначенных для экспорта, специалисты Новороссийского филиала провели отбор проб, осуществили необходимые испытания и выдали соответствующие заключения. Эксперты подтвердили полное соответствие партий требованиям страны-импортера, условиям контрактов, а также техническим регламентам Таможенного союза (в частности, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»). Перед отправкой продукция прошла обязательную проверку на отсутствие карантинных объектов и фитосанитарное обеззараживание (фумигацию), проведение которого контролируется Государственным Национальным советом зерновых культур Кении (NCPB) и гарантирует, что на территорию Африки не попадут карантинные объекты.

Фото Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»