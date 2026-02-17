Импорт пестицидов через Новороссийск, первые итоги 2026

С начала 2026 года по 12 февраля специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проконтролировали 4,4 тыс. тонн импортных пестицидов и агрохимикатов. Объем проверенной продукции только в январе достиг 2,8 тыс. тонн, что в 4 раза превышает среднемесячные показатели 2025 года (697 тонн).

Рост импорта связан с активной подготовкой аграриев к весеннему сезону. поясняют в Новороссийском филиале ЦОК АПК. Основной объем в структуре поставок занимают пестициды (более 2 тыс. тонн), на долю агрохимикатов приходится 870 тонн. В

«Новороссийский порт остается ключевым хабом для ввоза средств защиты растений на юге России», – отметил главный специалист органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Александр Ярошок.

В начале 2026 года география импорта не претерпела значительных изменений по сравнению с прошлым годом.

Лидером по поставкам агрохимикатов в январе стал Китай, обеспечивший 75,5% всего объема (657 тонн). Традиционно значимые доли занимают Турция (89 тонн), Италия (76,2 тонн) и Израиль (48 тонн).

Для сравнения, по итогам 2025 года основными поставщиками также агрохимикатов выступали Турция с 1,7 тыс. тонн (45% годового объема), Израиль с 1,1 тонн и Китай с 878 тонн.

В поставках пестицидов доминирование Китая еще более выражено – на его долю приходится 1,7 тыс. тонн, или 84,2% январского импорта. На втором месте Индия с 317,6 тонн. Аналогичный тренд наблюдался и в 2025 году, когда на долю китайские производители обеспечивали более 83% всего ввезенного объема пестицидов.

