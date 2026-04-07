07.04.2026

Экспорт подсолнечного шрота через порты Кубани

    • Объем продуктов переработки масличных культур, исследованных специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» для целей экспорта, в первом квартале 2026 года показал существенный рост, сообщили SeaNews в филиале.

    Отгрузки подсолнечного шрота составили 310,9 тыс. тонн против 235,7 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Экспорт подсолнечного жмыха также продемонстрировал позитивную динамику и достиг 13 тыс. тонн.

    Одним из ключевых потребителей отечественных кормовых добавок остается Турция. На турецкий рынок было отгружено 111,9 тыс. тонн подсолнечного и 11,2 тыс. тонн рапсового шрота. Израиль нарастил закупки подсолнечного шрота в пять с лишним раз, с 4,9 тыс. тонн до 25,6 тыс. тонн. Экспорт рапсового жмыха в Турцию в первом квартале составил более 20,3 тыс. тонн (рост в 2 раза).

    Продукты глубокой переработки традиционно проходят строгий контроль. Так, например, образцы подсолнечного шрота проверяются на соответствие ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный. Технические условия» и требованиям стран-импортеров: в частности, на содержание тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов, диоксинов и ГМО.

    «Увеличение объемов переработки масличных культур внутри страны закономерно ведет к росту производства ценных кормовых компонентов – шротов и жмыхов, формируя надежную базу для расширения экспорта, – отметила заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Татьяна Мамонова. – Сегодня такие крупные потребители как Китай и Турция, находятся в активном поиске альтернативных источников протеина для животноводства, и это открывает отличные возможности для российских поставщиков».

    Фото: Новороссийский филиал «ЦОК АПК»


    Новости по теме
    18.02.2026
    Экспорт чипсов из Сибири
    5,5 тыс. тонн картофельных чипсов в 18 стран мира
    Продукты питанияСибирьСтатистика таможниЭкспорт
    0
    18.02.2026
    Экспортные отгрузки зернобобовых из Сибирского федерального округа
    В экспортных поставках доминировал горох.
    БобовыеСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    17.02.2026
    Экспорт кормов и их компонентов из Сибирского региона
    Кормовая продукция отгружалась в 9 государств.
    КормаСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    25.02.2026
    Растет экспорт сои
    На алтайскую сою приходится почти пятая часть от общероссийских объемов – ЦОК АПК
    ЗерноСояЦОК АПКЭкспорт
    0
    31.03.2026
    Алтайские яйца на экспорт в Монголию
    ЦОК АПК завершил проверку крупной партии куриных яиц, предназначенных для экспортной поставки в Монголию.
    Алтайветеринарный контрольЦОК АПКЭкспорт
    0
    04.03.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, итоги 2025 года
    Самая крупная поставка была в июне 2025 года – 766 тыс. тонн.
    Только для подписчиков
    2025Евросоюзминеральные удобренияМорские перевозки
    0


