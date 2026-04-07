Экспорт подсолнечного шрота через порты Кубани

Объем продуктов переработки масличных культур, исследованных специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» для целей экспорта, в первом квартале 2026 года показал существенный рост, сообщили SeaNews в филиале.

Отгрузки подсолнечного шрота составили 310,9 тыс. тонн против 235,7 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Экспорт подсолнечного жмыха также продемонстрировал позитивную динамику и достиг 13 тыс. тонн.

Одним из ключевых потребителей отечественных кормовых добавок остается Турция. На турецкий рынок было отгружено 111,9 тыс. тонн подсолнечного и 11,2 тыс. тонн рапсового шрота. Израиль нарастил закупки подсолнечного шрота в пять с лишним раз, с 4,9 тыс. тонн до 25,6 тыс. тонн. Экспорт рапсового жмыха в Турцию в первом квартале составил более 20,3 тыс. тонн (рост в 2 раза).

Продукты глубокой переработки традиционно проходят строгий контроль. Так, например, образцы подсолнечного шрота проверяются на соответствие ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный. Технические условия» и требованиям стран-импортеров: в частности, на содержание тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов, диоксинов и ГМО.

«Увеличение объемов переработки масличных культур внутри страны закономерно ведет к росту производства ценных кормовых компонентов – шротов и жмыхов, формируя надежную базу для расширения экспорта, – отметила заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Татьяна Мамонова. – Сегодня такие крупные потребители как Китай и Турция, находятся в активном поиске альтернативных источников протеина для животноводства, и это открывает отличные возможности для российских поставщиков».

