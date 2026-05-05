Алтайский мёд на экспорт в Китай

В апреле специалисты испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», подведомственного Россельхознадзору, завершили исследования партии натурального мёда «Разнотравье» краевого производства, предназначенного для экспорта в Китай. Как сообщили SeaNews в пресс-службе ведомства, вес партии превысил 2 тонны.

За 2025 год алтайские пчеловоды экспортировали около 27 тонн мёда в Китай, США, Монголию и Польшу. В 2026 году география поставок значительно расширилась — продукт из Алтайского края поставляется в Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Китай, Монголию, Афганистан, Польшу, Германию, Японию, США и Канаду.

Начало года отмечено стремительным ростом экспорта: только за первые два месяца более 30 тонн алтайского мёда отправлено в Китай и Польшу. «Такие показатели свидетельствуют о стабильном спросе и высоком доверии зарубежных партнеров к качеству алтайской продукции», – подчеркнули в ЦОК АПК.

