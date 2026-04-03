Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 23, 2023
03.04.2026

Экспорт сельхозпродукции через порты Кубани в марте 2026

    • Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в марте 2026 года проконтролировали 4,3 млн тонн зерна и продуктов его переработки на экспорт. Этот объем в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщили SeaNews в Новороссийском филиале ЦОК АПК, основной прирост обеспечили пшеница, горох и ячмень. Отгрузки осуществлялись через порты Краснодарского края.

    Пшеница остается основной экспортной культурой с объемом 3,6 млн тонн. Годом ранее этот показатель составлял около 1,45 млн тонн. Все зерно перед отправкой на экспорт прошло фитосанитарный контроль, контроль качества и безопасности в лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» согласно требованиям страны-импортера, контрактов и техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

    География поставок российской пшеницы расширилась и охватывала 25 стран. Крупнейшим покупателем стал Египет, который увеличил закупки более чем в 4 раза до 1,25 млн тонн. Турция нарастила импорт до 398 тыс. тонн. Новыми значимыми направлениями сбыта стали Израиль и Кения, куда было отправлено 241 тыс. тонн и 150 тыс. тонн соответственно.

    Хорошую динамику показал в марте экспорт зернобобовых культур. Отгрузки гороха выросли почти в 3 раза и достигли 142 тыс. тонн. Основным потребителем был Китай, закупивший свыше 86 тыс. тонн. Также зафиксирован заметный рост экспорта ячменя – до 138 тыс. тонн, при этом основные объемы распределились между Турцией и Ливией. 70 тыс. тонн составил экспорт кукурузы в Турцию и Ливан (в марте 2025 года поставок не было).

    Фото: ЦОК АПК


