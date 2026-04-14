Российский экспорт и импорт, 2 месяца 2026

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-феврале 2026 года составил 99,3 млрд долларов, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

По сравнению с показателем января-февраля 2025 года внешнеторговый оборот сократился на 4%, в том числе экспорт снизился на 9% до 56,7 млрд долларов, импорт – увеличился на 3,5% до 42,6 млрд долларов.

Основу российского экспорта в январе-феврале 2026 года традиционно составляли минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 50,4%. 20,9% приходилось на металлы и изделия из них, 11,3% – на продовольственные товары.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,5%. Доля продукции химической промышленности составляла 19,7%, продовольственных товаров – 15,3%.

Основными торговыми партнерами России, по данным ФТС, были страны Азиатского региона, доля которых в общем объеме товарооборота составляла 74,8%, при этом по сравнению с показателем января-февраля 2025 года произошло снижение товарооборота на 1,6%.

На долю европейских стран приходилось 18,3% товарооборота, снижение составило 7,8%, на страны Американского континента – 3,8%, снижение на 9,6%, на страны Африки – 3,3%, снижение на 22,4%.

Фото: ФТС