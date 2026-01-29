Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Поставки подсолнечного масла из портов Краснодарского края в Иран выросли в 7 раз
29.01.2026

Поставки подсолнечного масла из портов Краснодарского края в Иран выросли в 7 раз

    •  Объем экспорта подсолнечного масла в Иран через порты Краснодарского края, исследованного в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», вырос в 7 раз – с 33 тыс. тонн в 2024 году до 252 тыс. тонн в 2025, сообщили SeaNews в организации.

    Значительный рост отмечен также на сирийском направлении: отгрузки в эту страну достигли 12,97 тыс. тонн, что в 3 раза превышает показатели 2024 года.

    Экспорт рапсового масла вырос в более чем 1,5 раза и составил 106,4 тыс. тонн. Основными покупателями были Китай (76,6 тыс. тонн) и Тунис (19,2 тыс. тонн).

    География экспорта растительных масел через порты Краснодарского края в 2025 году охватывала 17 стран. Их список остается стабильным и включает Индию, Египет, Турцию, а также государства Ближнего Востока и Персидского залива.

    Фото: Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2026
    Экспортные перевозки удобрений по жд, итоги 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 2025 года выросли на 14,4%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    12.01.2026
    Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    Правительство РФ продлило ограничения на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года.
    Лесные грузыОграниченияПошлиныЭкспорт
    0
    16.01.2026
    Первая партия пшеницы из Омской области в Ирак
    География экспорта омской пшеницы с каждым годом расширяется.
    ЗерноИракпервая партияЭкспорт
    0
    15.01.2026
    Российский экспорт и импорт, 11 месяцев 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года составил 622,7 млрд долларов.
    ИмпортСтатистика таможниТоварооборотЭкспорт
    0
    22.01.2026
    Экспорт по жд черных металлов, итоги 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%.
    РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    23.01.2026
    Экспорт зерновых из Алтайского края, итоги 2025
    А также круп, муки, бобовых, масличных и технических культур и растительного масла
    Только для подписчиков
    зерновыеЦОК АПКЭкспорт
    0


  •  

    Pioneer AI

    Сократите ФОТ
    на 40-60%

    AI-агент для логистики: автоматизация 80% рутинных звонков и переписок.

    • Работает 24/7 без выходных
    • Мгновенные ответы клиентам
    • Интеграция с вашей ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.01.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 снизился на 12,8%
    28.01.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    26.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%
    26.01.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2026
    23.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    23.01.2026 Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге
    Госрегулирование Показать всё
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •