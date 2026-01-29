Поставки подсолнечного масла из портов Краснодарского края в Иран выросли в 7 раз

Объем экспорта подсолнечного масла в Иран через порты Краснодарского края, исследованного в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», вырос в 7 раз – с 33 тыс. тонн в 2024 году до 252 тыс. тонн в 2025, сообщили SeaNews в организации.

Значительный рост отмечен также на сирийском направлении: отгрузки в эту страну достигли 12,97 тыс. тонн, что в 3 раза превышает показатели 2024 года.

Экспорт рапсового масла вырос в более чем 1,5 раза и составил 106,4 тыс. тонн. Основными покупателями были Китай (76,6 тыс. тонн) и Тунис (19,2 тыс. тонн).

География экспорта растительных масел через порты Краснодарского края в 2025 году охватывала 17 стран. Их список остается стабильным и включает Индию, Египет, Турцию, а также государства Ближнего Востока и Персидского залива.

Фото: Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК»