Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края

За январь и февраль 2026 года общий объем исследованной мягкой пшеницы, предназначенный для целей экспорта через порты Краснодарского края, составил 4,1 млн тонн, сообщили SeaNews в Новороссийском филиале ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества продукции АПК». Это почти на 16% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было отгружено 3,5 млн тонн мягкой пшеницы.

Российская пшеница была направлена в 25 стран. Лидерами поставок традиционно стали государства Северной Африки, Ближнего Востока и Восточной Африки. Крупнейшим импортером вновь оказался Египет – в эту страну отгружено 1,5 млн тонн, что соответствует 37% от общего объема.

На втором месте Турция с показателем 555 тыс. тонн. Третью позицию занял Судан, куда было экспортировано почти 440 тыс. тонн зерна. Эти страны демонстрируют стабильный интерес к закупкам российской сельскохозяйственной продукции.

Следующие строчки рейтинга занимают Кения и Израиль. В Кению было отправлено около 273 тыс. тонн пшеницы, Израиль закупил почти 227 тыс. тонн. На шестом месте Нигерия, куда было поставлено около 209 тыс. тонн мягкой пшеницы. Эти шесть стран сформировали основную часть экспортного потока в текущем периоде.

«Годом ранее картина в пятерке лидеров была несколько иной, – рассказал руководитель органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Денис Проворченко. – За январь и февраль 2025 года после Египта в топ входили Объединенные Арабские Эмираты с объемом 174 тыс. тонн. Также лидерами были Саудовская Аравия с показателем 200 тыс. тонн и Йемен с объемом 135 тыс. тонн. Замыкала пятерку Объединенная Республика Танзания, куда отгрузили 133 тыс. тонн».

Все зерно перед отправкой на экспорт прошло контроль качества и безопасности в лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» согласно требованиям страны-импортера, контрактов и техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

