Экспорт продукции растительного происхождения из Алтайского края, 6 месяцев 2026

В течение первого полугодия 2026 года аграрии Алтайского края экспортировали свыше 1 млн 763 тыс. тонн продукции растительного происхождения, сообщили SeaNews в пресс-службе ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ЦОК АПК).

В этот объем входят зерновые культуры и продукты их переработки, корма, растительные масла, сырьё для фармацевтической промышленности, семенной фонд и прочая номенклатура товаров. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года, когда было вывезено около 1,125 млн тонн, прирост составил 57%. Положительная динамика прослеживается в каждом из сегментов растительной продукции.

Зерновые культуры

Экспорт зерновых и зернобобовых культур в сырьевом виде демонстрирует значительный рост относительно аналогичного периода прошлого года: объём поставок составил 936,3 тыс. тонн против 430 тыс. тонн за первое полугодие 2025 года, увеличившись более чем вдвое (+118%). Столь значительный скачок, поясняют в Алтайском филиале ЦОК АПК, стал возможным вследствие высокого зарубежного спроса на алтайское зерно.

Так, пшеницы было отгружено 550,5 тыс. тонн – почти в 4 раза больше прошлогоднего показателя. Экспорт сои вырос на 67% до 130,5 тыс. тонн, гороха – на 116% до 84,8 тыс. тонн, ячменя – в 4 раза до 46,8 тыс. тонн, овса – в 4 раза до 25,9 тыс. тонн, чечевицы – на 70% до 21,5 тыс. тонн. Единственной позицией, показавшей отрицательную динамику, стала гречиха: её экспорт сократился на 42%, составив 74 тыс. тонн.

Главным потребителем алтайской пшеницы традиционно остаётся Казахстан, куда было отправлено порядка 434 тыс. тонн, втрое больше прошлогодних показателей. Наращивает закупки Кыргызстан, увеличивший объёмы почти в 5 раз до 93 тыс. тонн. Неожиданно крупным покупателем стала Монголия, которая приобрела около 23 тыс. тонн пшеницы, тогда как в аналогичном периоде прошлого года поставки в эту страну полностью отсутствовали.

Соя преимущественно экспортировалась в западном направлении: 76 тыс. тонн, в 2,4 раза больше, чем годом ранее. было отгружено в Беларусь. Кроме того, более 45 тыс. тонн, чуть больше, чем в прошлом году, закупил Казахстан.

Горох, как и прежде, практически в полном объёме уходит на китайский рынок.

Алтайский ячмень поставлялся в три страны: в Китай было отправлено 22,5 тыс. тонн, в 3 раза больше, чем годом ранее, в Казахстан – свыше 14 тыс. тонн (рост в 2 раза), в Кыргызстан – более 10 тыс. тонн.

Крупнейшим импортёром алтайского овса стал Китай, закупивший 16,5 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель почти в 2,5 раза. Монголия и Казахстан также существенно увеличили импорт – до 4,6 тыс. тонн каждая, тогда как в предыдущем году объемы закупок исчислялись лишь десятками тонн.

Львиная доля отгрузок чечевицы пришлась на Иран – 13,8 тыс. тонн, на 91% больше по сравнению с прошлым годом. В числе остальных получателей – Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Сербия и Турция.

Гречихи было вывезено за рубеж 74 тыс. тонн этой культуры. Доминирующую позицию среди покупателей занимает Китай, на долю которого пришлось 66,2 тыс. тонн, следом идут Казахстан с показателем 6,3 тыс. тонн и Япония с 1,6 тыс. тонн.

Зернопродукты на экспорт

В первой половине 2026 года сельхозпроизводители Алтайского края значительно нарастили поставки за рубеж продуктов зернопереработки – круп, хлопьев, муки и прочего. Суммарный объём экспорта в данном сегменте достиг 161 тыс. тонн, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на треть.

Среди всего ассортимента особым спросом на внешних рынках пользовались пшеничная мука – ее было экспортировано 53,4 тыс. тонн (рост в 1,3 раза), ядро подсолнечника – 27,5 тыс. тонн (увеличение в 1,4 раза). Отгрузки гречки составили 46 тыс. тонн (+19%), крупы гороховой – 8 тыс. тонн (+ 38%), чечевицы – 3,9 тыс. тонн (годом ранее за рубеж было отправлено всего 69 тонн), манки – 3,1 тыс. тонн (+6%), перловки – 2,7 тыс. тонн (+53%), пшена – 2,3 тыс. тонн (рост в 6 раз по сравнению с предыдущим годом).

Наибольшие объёмы муки были направлены в Китай (23 тыс. тонн, что на 85% превышает прошлогодние показатели) и Монголию (18 тыс. тонн, рост составил 40%). Помимо этого, Китай занимает первое место среди покупателей ядра подсолнечника – 24,4 тыс. тонн с приростом в 46%, а также различных хлопьев, объём поставок которых превысил 6 тыс. тонн.

В числе стран-импортёров продукции зернопереработки 31 государство: Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Канада, Китай, Кыргызстан, Латвия, Мали, Молдова, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Чехия, Южная Корея и Япония.

Маслосемена

Отгрузки за рубеж масличных культур из Алтайского края приблизились к отметке в 240 тыс. тонн, продемонстрировав прирост на 13%. Существенно вырос экспорт семян льна – на 57% до 82,5 тыс. тонн и рапса – более чем вдвое до 12,3 тыс. тонн (+110%). Лидирующие позиции в структуре экспорта по-прежнему занимают семечка подсолнечника – 145 тыс. тонн.

Среди зарубежных партнёров ключевым потребителем алтайского масличного льна выступает Китай, закупивший 77,2 тыс. тонн, на 58% больше, чем годом ранее. Казахстан остаётся крупнейшим получателем подсолнечника со 141,6 тыс. тонн. Беларусь нарастила закупки рапса, доведя их до 10,6 тыс. тонн (+134%). Кроме того, алтайская масличная продукция поставлялась в Кыргызстан, Монголию, Узбекистан и Республику Корея.

Растительные масла

В течение первого полугодия производители Алтайского края отправили на зарубежные рынки около 196 тыс. тонн различных видов растительных масел, включая подсолнечное, рапсовое, льняное, а также их смеси. Объем экспорта вырос относительно показателя аналогичного периода прошлого года на 12%.

Основным потребителем алтайской масложировой продукции по-прежнему является Китай, на который приходится практически весь объём поставок – порядка 195,8 тыс. тонн. Кроме того, небольшие партии были отправлены в Казахстан и Грузию.

Корма и фуражная продукция

Экспорт алтайских кормов также демонстрирует уверенный рост: за отчётный период было вывезено 143,2 тыс. тонн, что превышает прошлогодние результаты на 39%. В этом объеме жмыхи составили свыше 73,4 тыс. тонн (+26%), шроты – 31 тыс. тонн (+73%), отруби – 20,8 тыс. тонн (+48%), свекловичный жом – 11,8 тыс. тонн (+97%), комбикорма – 3,6 тыс. тонн, экструдированные соевые бобы – 2,6 тыс. тонн.

Основным импортёром алтайских жмыхов выступает Китай, закупивший порядка 66,3 тыс. тонн этой продукции. В сегменте шротов лидирующие позиции среди покупателей также занимает Китай с объёмом 14,5 тыс. тонн, за которым следуют Казахстан (10,2 тыс. тонн) и Кыргызстан (6,3 тыс. тонн). Отруби преимущественно востребованы в Монголии, которая закупила (8,9 тыс. тонн), Кыргызстане (6,7 тыс. тонн) и Казахстане (5,1 тыс. тонн). Комбикорма в отчетном периоде поставлялись в равных долях в Монголию и Узбекистан – по 1,2 тыс. тонн, а также в Кыргызстан – свыше 1 тыс. тонн.

Фото: ЦОК АПК