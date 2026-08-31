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Отгрузки зерна по железной дороге в первом полугодии 2024
31.08.2026

9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции

    • На субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено более 9,7 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

    Федеральные средства позволят возместить расходы железнодорожников на транспортировку агропромышленной продукции по льготным тарифам, сохранить стабильность на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия и в полном объёме выполнить экспортные обязательства с учётом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне.

    «Важно, чтобы Минсельхоз и далее оперативно реагировал на нештатные ситуации и при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и регионам», – подчеркнул Михаил Мишустин, говоря о принятом решении на заседании Правительства 27 августа.

    Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Перевозчикам предоставляются субсидии на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку такой продукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов – как в вагонах, так и в контейнерах.

    Распоряжение от 28 августа 2026 года N2313-р

    Фото: РЖД


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