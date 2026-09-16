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Япония инвестирует в судостроение
16.09.2026

Япония инвестирует в судостроение

    • Одобрен второй пакет инвестиционных проектов, которые получат государственную поддержку из фонда возрождения судостроительной отрасли Японии.

    Как сообщает Splash24/7, общий объем субсидий составит 98 млрд иен (635 млн долларов). Эти средства будут распределены между пятью судостроительными предприятиями.

    Самый большой транш, 32 млрд иен (208 млн долларов), предназначен для группы Shin Kurushima. 15,6 млрд иен (102 млн долларов) получит Kawasaki Heavy Industries, 6,1 млрд иен (40 млн долларов) – Oshima Shipbuilding и 4,3 млрд иен (28 млн долларов) – Naikai Zosen.

    Ранее было выделено 213,1 млрд иен (1,36 млрд долларов) на реализацию трех проектов для Imabari Shipbuilding, Japan Marine United и Namura Shipbuilding.

    Итого на все восемь проектов суммарной стоимостью 900 млрд иен (5,83 млрд долларов) государство планирует направить 311 млрд иен (2 млрд долларов).

    Программа направлена на автоматизацию и внедрение инновационного оборудования, расширение доковых мощностей, закупку кранов и иные мероприятия, направленные на удвоение мощности судостроительных предприятий Японии.

    В частности, Kawasaki планирует инвестировать порядка 250 млн долларов в развитие своей верфи Sakaide, до 100 млн долларов из этого объема профинансирует правительство.

    Фото: Shin Kurushima


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