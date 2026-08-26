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Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
26.08.2026

Изменения в законодательстве в части автоперевозок

    • Пресс-служба Министерства транспорта РФ опубликовал в своем макс-канале сводку изменений в транспортном законодательстве, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года, в части, касающейся грузовых перевозок автотранспорта.

    В частности, ужесточается контроль на границе за иностранными грузоперевозчиками. Если есть нарушения, неоплаченные штрафы, долги за проезд по платным дорогам или не внесена плата за вред дорогам от тяжеловесного транспорта, то такому авто могут отказать в выезде до полной уплаты. Следить за этим будет ФТС.

    Для автомобильных перевозок опасных грузов вводится порядок предоставления специальных разрешений и ведения соответствующего реестра. Маршрут перевозки нужно будет согласовывать с владельцами дорог, чтобы учитывать временные ограничения и запреты на движение по отдельным участкам.

    Российским перевозчикам больше не нужно будет прикладывать к заявке электронные образы свидетельства о регистрации грузовика – это правило отменили. При этом оператор системы по-прежнему проверяет данные, но теперь делает это автоматически. Это упрощает подачу заявок и ускоряет прохождение контроля.

    Свидетельство СПС для перевозки скоропортящихся грузов теперь можно будет оформить онлайн. Заявление подается через Госуслуги. Это упрощает процедуру и экономит время перевозчиков.

    Фото: ФТС


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