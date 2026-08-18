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Товарооборот через российско-азербайджанскую границу
18.08.2026

Электронная накладная с 1 сентября: готов ли рынок

    • Министерство транспорта сообщило об успешном оформлении первой электронной накладной в сегменте авиаперевозок. Насколько готовы к оформлению грузовых накладных в электронном виде участники рынка автомобильных перевозок, SeaNews рассказал Александр Шилинчук, заместитель генерального директора «ТРАСКО» по автомобильным перевозкам.

    Насколько, на Ваш взгляд, отрасль готова к переходу на безбумажный документооборот?

    Электронная накладная с 1 сентября: готов ли рынокПока общую готовность отрасли мы оцениваем как невысокую. Однако ключевой вопрос связан не столько с готовностью программных решений и продуктов, сколько с готовностью всех сторон перевозки к переходу. До момента обязательного применения ЭПД им необходимо заключить договор с оператором ГИС ЭПД и освоить его ПО.

    Где, по Вашем мнению, самые узкие места, что будет самым сложным?

    Все сложности ожидают нас на старте: заключение договора с оператором, обучение сотрудников, настройка роуминга, интеграция с ПО участников рынка. В этих условиях основным узким местом становится ограниченное количество операторов ГИС ЭПД, которым предстоит обеспечить работу с сотнями тысяч участников ЭПД в России.

    Какие проблемы могут возникнуть, насколько они критичны для отрасли?

    Сложности могут возникнуть при работе с дополнительными титулами, поскольку участникам рынка потребуется адаптироваться к новым процессам. Поэтому важно заранее заключить договор с оператором, оформить ЭЦП для ключевых подписантов, освоить работу с ЭПД до 1 сентября. При этом всем сотрудникам важно уметь работать в веб-приложениях операторов на случай сбоев в корпоративном ПО или необходимости подписать титулы в нерабочее время.

    Неготовность любой стороны к работе в системе приведет к простоям или сбоям в работе с грузами. В связи с этим в договорах появятся серьезные штрафы за несвоевременное подписание документов каждой из сторон (например, при задержке более чем на 20-30 минут). Договорная база штрафов еще только формируется. По нашему опыту, подписание основных обязательных титулов ЭТрН не создает сложностей, если никто не поторопился подписать неверный документ своей ЭЦП.

    Насколько затратен переход для участников рынка – и как это скажется на конечном потребителе?

    Для небольших компаний, которые используют штатное «коробочное» ПО, расходы минимальны. В их случае расходы связаны с получением УКЭП и МЧД для ключевых подписантов – около 5000 рублей за единицу, а также оплатой титулов по каждой перевозке: 3-6 рублей за титул в зависимости от тарифа.

    Для крупных грузовладельцев и логистических операторов затраты значительно выше. Они часто работают сразу с несколькими операторами, чтобы в случае сбоев избежать последствий простоев и задержек. Это требует дополнительных расходов на интеграцию с операторами, а также существенную перестройку собственного ПО, потому что обычно они используют сложные, адаптированные под внутренние процессы цифровые продукты. В этом заключается основная статья расходов при внедрении ЭПД. В зависимости от компании затраты могут составлять от сотен тысяч до миллионов рублей.

    На конечном потребителе скажется не рост цен, а общая неготовность рынка к нововведениям. По исследованиям ATI.SU, на начало августа только 5% участников рынка реально протестировали работу с ЭТрН. Мы согласны с такой оценкой: с весны 2025 года сами ведем работу с контрагентами по новым правилам и видим их неготовность. Поэтому мы ожидаем системные затруднения на рынке автоперевозок с 1 сентября 2026 года.

    Фото: ТРАСКО

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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