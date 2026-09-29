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18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству
29.09.2026

18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству

    • 18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничествуВ Шанхае состоялось 18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. Российскую делегацию возглавил руководитель ФТС России Валерий Пикалёв, китайскую – руководитель Главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнь.

    В ходе заседания стороны положительно оценили результаты совместной работы по ключевым направлениям таможенного сотрудничества. В центре внимания были вопросы, направленные на поддержку роста взаимной торговли и упрощение таможенных процедур для добросовестных участников ВЭД.

    18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничествуОсобое внимание было уделено повышению пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайском участке государственной границы, дальнейшей реализации проекта «Зеленый коридор», совместной борьбе с таможенными правонарушениями, развитию национальных механизмов «Единого окна», а также взаимодействию в сфере интеллектуализации таможенной деятельности.

    Отдельно руководители двух ведомств подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в подготовке таможенных кадров. Это имеет особое значение в связи с тем, что лидеры двух стран договорились провести в 2026 и 2027 российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования.

    По итогам встречи подписан протокол, который закрепляет ключевые договоренности в области таможенного сотрудничества на 2027 год.

    Фото: ФТС


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