Новый сервис Циндао – Восточный

Терминал Глобал Портс во Врангеле (Приморский край) обработал первый судозаход нового регулярного контейнерного сервиса китайской морской линии XLY (Qingdao Xinlianyun Supply Chain Co., Ltd) между портом Восточный и одним из крупнейших портов КНР Циндао.

Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, первый рейс выполнило судно «Lian He Fa Zhan». Основную грузовую номенклатуру составили продукты питания, бытовая техника, электроника и другие товары народного потребления. Кроме этого, в контейнерах прибыли автомобильные комплектующие и запчасти, а также спецтехника.

Судозаходы будут осуществляться дважды в месяц. Транзитное время из Циндао в порт Восточный составит 4-5 суток.

С открытием нового сервиса общее количество регулярных рейсов между портом Циндао и терминалом Глобал Портс в Приморском крае достигнет 12 в месяц.

Фото: Глобал Портс