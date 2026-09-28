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Новый сервис Циндао – Восточный
28.09.2026

Новый сервис Циндао – Восточный

    • Терминал Глобал Портс во Врангеле (Приморский край) обработал первый судозаход нового регулярного контейнерного сервиса китайской морской линии XLY (Qingdao Xinlianyun Supply Chain Co., Ltd) между портом Восточный и одним из крупнейших портов КНР Циндао.

    Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, первый рейс выполнило судно «Lian He Fa Zhan». Основную грузовую номенклатуру составили продукты питания, бытовая техника, электроника и другие товары народного потребления. Кроме этого, в контейнерах прибыли автомобильные комплектующие и запчасти, а также спецтехника.

    Судозаходы будут осуществляться дважды в месяц. Транзитное время из Циндао в порт Восточный составит 4-5 суток.

    С открытием нового сервиса общее количество регулярных рейсов между портом Циндао и терминалом Глобал Портс в Приморском крае достигнет 12 в месяц.

    Фото: Глобал Портс


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