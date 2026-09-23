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23.09.2026

Назначение в ФТС

    • С 23 сентября и.о. начальника Южной электронной таможни Екатерина Колокольцева назначена на должность начальника этой таможни, сообщила ФТС в своем макс-канале.

    Е.Колокольцева поступила на службу в июле 2004 года. Свой карьерный путь она начинала с должности государственного таможенного инспектора отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля Калужской таможни.

    В период с августа 2024 года и по март 2026 года занимала должности первого заместителя начальника этой же таможни, заместителя начальника службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления, первого заместителя начальника Новороссийской таможни.

    С 3 марта 2026 года исполняла обязанности начальника Южной электронной таможни.

    Фото: ФТС


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