Избран президент Международной ассоциации капитанов портов

Международная ассоциация капитанов портов (International Harbour Masters Association – IHMA) избрала нового президента. Как сообщили SeaNews в Ассоциации, им стал Кевин Аллен, капитан порта Белфаст.

Избрание президента проходило в ходе общего собрания Ассоциации в рамках 15-го Конгресса IHMA, проходящего в Роттердаме.

К.Аллен – капитан дальнего плавания, ушел в море в 16 лет, работал на судах 24 года, в том числе 10 лет на командных должностях, в Администрацию порта Белфаст пришел в 2006 году, в 2008 году был назначен капитаном порта.

К.Аллен официально вступает в должность с 11 июня. На посту президента IHMA он сменяет Пола О’Ригана, капитана порта Дукм в Омане.

Фото: IHMA