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Избран президент Международной ассоциации капитанов портов
11.06.2026

Избран президент Международной ассоциации капитанов портов

    • Международная ассоциация капитанов портов (International Harbour Masters Association – IHMA) избрала нового президента. Как сообщили SeaNews в Ассоциации, им стал Кевин Аллен, капитан порта Белфаст.

    Избрание президента проходило в ходе общего собрания Ассоциации в рамках 15-го Конгресса IHMA, проходящего в Роттердаме.

    К.Аллен – капитан дальнего плавания, ушел в море в 16 лет, работал на судах 24 года, в том числе 10 лет на командных должностях, в Администрацию порта Белфаст пришел в 2006 году, в 2008 году был назначен капитаном порта.

    К.Аллен официально вступает в должность с 11 июня. На посту президента IHMA он сменяет Пола О’Ригана, капитана порта Дукм в Омане.

    Фото: IHMA


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