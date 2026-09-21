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«Ромео и Джульетта» и «Золушка» в контейнерах
21.09.2026

«Ромео и Джульетта» и «Золушка» в контейнерах

    • Мультимодальный интегратор ГК «Дело» «Рускон» обеспечил логистическую поддержку таиландских гастролей Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, сообщила Группа в своем макс-канале.

    Компания доставила из Минска декорации для балетных постановок «Ромео и Джульетта» и «Золушка», с которыми труппа выступает в сентябре на международном фестивале The Bangkok’s International Festival of Dance and Music.

    Перевозка выполнялась с использованием трёх видов транспорта. Из Минска в Москву реквизит перевезли автотранспортом в двух сорокафутовых контейнерах.

    Оттуда во Владивосток груз доехал за 12 дней в рамках регулярного ж/д сервиса Группы со станции Ворсино на станцию Первая Речка.

    Финальная часть пути проходила по морю и заняла 34 дня.

    Нестандартным в этой доставке был не только груз, но и таможенное оформление, которое также организовал «Рускон». Реквизит ввезли в Таиланд без выпуска таможенной декларации — по международному паспорту Карнет АТА. Это, отметили в Группе, редкая опция, которая в основном используется для театров, цирков и других гастролирующих организаций и позволяет не оплачивать пошлины, поскольку товары возвращаются обратно.

    Фото: ГК «Дело»

     


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