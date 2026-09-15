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Рускон намерен масштабировать сервис агентирования на Дальнем Востоке
15.09.2026

Рускон намерен масштабировать сервис агентирования на Дальнем Востоке

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» с февраля 2026 года обеспечил агентское сопровождение более 100 судозаходов Сахалинского морского пароходства в портах Дальнего Востока, сообщила ГК «Дело», в которую входят обе компании.

    «Рускон» выполняет комплексное обслуживание судозаходов СахМП в портах Врангель и Владивосток: оформление судовой и грузовой документации, планирование погрузки и разгрузки судов, контроль прибывающих контейнеров и координацию участников перевозочного процесса. В среднем компания сопровождает почти три судозахода в неделю.

    «Компетенции Рускон в сфере морского агентирования дают возможность масштабировать этот сервис на Дальнем Востоке, делая его доступным для более широкого круга участников рынка», – сообщили в Группе «Дело».

    Фото: ГК «Дело»


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