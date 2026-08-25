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Енисейское речное пароходство занялось агентированием
25.08.2026

Енисейское речное пароходство занялось агентированием

    • Енисейское речное пароходство занялось агентированиемЕнисейское речное пароходство впервые освоило морское агентирование в Дудинском порту, сообщил в своем телеграм-канале Мурманский транспортный филиал ГМК «Норильский никель».

    С июня специалисты Таймырского районного управления обработали уже 32 судозахода, в августе — первое судно с грузом для зарубежных получателей («Надежда»). «Одно морское судно = 15 речных по нагрузке. При этом работают без увеличения численности сотрудников. В штате ТРУ – 20 приемосдатчиков, трудятся они посменно круглосуточно», – подчеркнули в мурманском транспортном филиале «Норникеля».

    «По сути, мы представляем интересы судна в порту и сопровождаем его на каждом этапе — от первого уведомления о подходе до оформления отхода. При этом нагрузка может быть очень разной. Однажды одновременно мы агентировали три морских судна, не считая речных, и каждое работало сразу в три-четыре крана», – рассказала директор Таймырского районного управления Наталья Ушачева.Енисейское речное пароходство занялось агентированием

    «Освоение морского агентирования в Дудинском порту — важный шаг для нас как для компании. Это не просто расширение спектра услуг, а выход на новый уровень ответственности и компетенций. Таймырское районное управление много лет является нашим ключевым звеном в Норильском промышленном районе, и мы видим, что коллектив справляется с новыми профессиональными вызовами. В целом синхронизация и взаимодействие логистических активов «Норникеля» — Мурманского транспортного филиала, Заполярного транспортного филиала и Енисейского речного пароходства — позволяют нам выстроить единую систему доставки, где каждый элемент работает на общий результат с максимальной эффективностью» – отметил генеральный директор «Норникель-Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.

    Фото: Мурманский транспортный филиал «Норникель»


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