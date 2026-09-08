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Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
08.09.2026

Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ

    • О проводимой в странах Евразийского экономического союза цифровой трансформации таможенного администрирования для ускорения и повышения прозрачности внешнеторговых потоков рассказал в ходе сессии «Электронный документооборот: что дальше? Платформизация рынка грузовых перевозок» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев.

    «Мероприятия по совершенствованию таможенной сферы в Союзе, предусмотренные Декларацией «Евразийский экономический путь», направлены на формирование единого стандарта таможенного администрирования, совершенствование таможенных информационных технологий и расширение информвзаимодействия между таможенными органами, а также на развитие таможенной инфраструктуры в целях формирования общего транспортно-логистического пространства. – цитирует пресс-служба ЕЭК С.Шкляева. – Темам развития международных транспортных коридоров и взаимодействия с торговыми партнерами уделялось внимание и на пленарном заседании Форума с участием Президента России Владимира Владимировича Путина».

    С.Шкляев отметил важность реализации общих процессов в таможенной сфере, подчеркнув необходимость обеспечения юридической значимости передаваемой информации.

    Отдельный акцент он сделал на вступившем в силу в конце июня текущего года Соглашении о единой системе таможенного транзита ЕАЭС, к которому могут присоединяться страны, не входящие в Союз.

    «Единая электронная транзитная декларация, взаимное признание результатов таможенного контроля и отслеживание перемещения товаров в режиме реального времени с применением электронных навигационных пломб – ключевые элементы единой транзитной системы, которые будут способствовать развитию транзитного потенциала в ЕАЭС и повышению эффективности таможенного контроля», – отметил С.Шкляев.

    По его словам, Комиссия совместно с государствами ЕАЭС разрабатывает международные договоры, которые определяют порядок обмена информацией с таможенными службами государств, не входящих в Союз. Значимый прогресс в этой работе достигнут с Китаем, Вьетнамом и Узбекистаном.

    «Обмен информацией с нашими торговыми партнерами по единым правилам и в единых форматах позволит заранее оптимизировать ресурсы таможенных органов и в конечном счете ускорить движение товаров через таможенную границу», – подчеркнул министр ЕЭК.

    Фото: ЕЭК


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