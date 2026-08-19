РЖД намерены оцифровать 20 станций

20 железнодорожных станций на сети РЖД скоро станут цифровыми – как сообщила компания в своем макс-канале, об этом заявил первый замглавы РЖД Сергей Кобзев в ходе научно-практической конференции и выставки «PRO//Движение. Транспортные системы управления» в Нижнем Новгороде.

По его словам, сейчас завершается ввод в эксплуатацию основных модулей первой такой станции – Челябинск-Главный. Еë уже можно назвать цифровой станцией нового поколения с элементами искусственного интеллекта.

Механизмы автоматизации испытываются и на Восточном полигоне, на который приходится практически 40% всего сетевого оборота. Грузонапряженность Забайкальской железной дороги составляет более 180 млн тонн в год – это абсолютный рекорд во всем мире за всю историю развития железнодорожного транспорта, подчеркнул С.Кобзев.

Он сообщил, что искусственный интеллект также применяется в сфере мониторинга дефектов железнодорожных путей, в связи с этим процесс обработки результатов диагностики значительно ускорился.

Фото: РЖД