Назначен начальник Западно-Сибирской железной дороги

28 сентября начальником Западно-Сибирской железной дороги назначен Евгений Вейде, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Нового руководителя коллективу магистрали по видеосвязи представил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Глава РЖД отметил ключевую роль Западно-Сибирской железной дороги в обеспечении объемов погрузки на всей сети. На мероприятии присутствовал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Е.Вейде начал работу на железной дороге в 2004 году сигналистом на станции Кемерово-Сортировочное Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Прошел путь от оператора поста централизации до заместителя начальника станции.

С 2011 года занимал должность заместителя главного ревизора по безопасности движения поездов Западно-Сибирской железной дороги, с 2013 по 2019 год работал заместителем начальника ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению, в 2019 году был назначен сначала заместителем, а после – первым заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги. С 2022 года Е.Вейде руководил Дальневосточной железной дорогой.

Начальником Дальневосточной железной дороги назначен Александр Говорин. Служебное удостоверение новому руководителю магистрали вручил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.

Последние пять лет А.Говорин работал главным инженером Дальневосточной железной дороги.

Фото: РЖД