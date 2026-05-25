Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 10 месяцев 2025
25.05.2026

Грузовые перевозки между Россией и Китаем, 4 месяца 2026

    • По итогам января-апреля 2026 года объём перевозок в сообщении с Китаем вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 62,7 млн тонн, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Контейнерные перевозки достигли 1 млн 168 тыс. TEU (+5,9%).

    В Китай отправлено 54,8 млн тонн грузов (+2%), в том числе:

    • каменный уголь – 33,7 млн тонн (+0,3%),
    • железная руда – 4,7 млн тонн (+7,9%),
    • нефтяные грузы – 4,6 млн тонн (+19,9%),
    • удобрения – 2,5 млн тонн (+18%).

    Из Китая перевезено 7,8 млн тонн грузов (+10,8%), в том числе:

    • химикаты – 1,6 млн тонн (+5,4%),
    • промтовары – 1,2 млн тонн (+31,5%),
    • цветная руда – 0,8 млн тонн (+29,1%),
    • автомобили и комплектующие – 0,6 млн тонн (+12,5%).

    Через порты в сообщении с Китаем перевезено 43,9 млн тонн (+6%), через погранпереходы – 18,8 млн тонн (-3,2%).

    Среди сухопутных пунктов пропуска лидирует Забайкальск, через который в обоих направлениях проследовало 7,8 млн тонн грузов (+4,3%). Контейнерные перевозки через погранпереход выросли на 32%, до 197,4 тыс. TEU.

