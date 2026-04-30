Рельсы нового профиля для Восточного полигона
30.04.2026

Рельсы нового профиля для Восточного полигона

    • Начались поставки рельсов нового профиля на Восточный полигон, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале.

    Первая партия рельсов нового профиля для тяжеловесного движения отправилась на Восточный полигон железных дорог. Объём опытно-промышленной партии 100-метровых рельсов Р71, разработанных и произведённых на предприятии ЕВРАЗ ЗСМК, составляет 570 тонн.

    Рельсы нового типа рассчитаны на интенсивное тяжеловесное движение на дорогах с повышенной грузонапряжённостью – от 80 до 200 млн тонн брутто/км в год. Их применение, отмечают в РЖД. позволит повысить надёжность конструкции верхнего строения пути и снизить затраты на содержание грузонапряжённых участков.

    Планируется, что первую партию рельсов уложат на Забайкальской железной дороге.

    Фото: РЖД


    Новости по теме
    16.04.2026
    Перевозки зерна по жд, март 2026
    РЖД установили рекорд погрузки зерна в первом квартале 2026 года.
    2026ЗерноПогрузкаРЖД
    0
    05.03.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2026
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам февраля 2026 года.
    ЛидерыПогрузкаРегионыРЖД
    0
    21.04.2026
    РЖД обеспечат приоритетную отправку биржевого зерна и сельхозпродукции
    Подписано соответствующее соглашение с Минсельхозом, Национальной товарной биржей и «Цифровой логистикой».
    биржаЗерноРЖДСоглашение
    0
    26.01.2026
    Перевозки зерна по жд, декабрь 2025
    В декабре 2025 года по сети РЖД было отправлено почти 4 млн тонн зерна.
    2025ЗерноРЖД
    0
    18.03.2026
    Перевозки зерна по жд, февраль 2026
    В феврале 2026 года по сети РЖД было отправлено 3 млн тонн зерна.
    2026ЗерноПогрузкаРЖД
    0
    08.04.2026
    Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2026
    Контейнерные перевозки по жд в марте выросли на 3,8%.
    2026Контейнерные перевозкиРЖД
    0


