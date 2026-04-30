Рельсы нового профиля для Восточного полигона

Начались поставки рельсов нового профиля на Восточный полигон, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале.

Первая партия рельсов нового профиля для тяжеловесного движения отправилась на Восточный полигон железных дорог. Объём опытно-промышленной партии 100-метровых рельсов Р71, разработанных и произведённых на предприятии ЕВРАЗ ЗСМК, составляет 570 тонн.

Рельсы нового типа рассчитаны на интенсивное тяжеловесное движение на дорогах с повышенной грузонапряжённостью – от 80 до 200 млн тонн брутто/км в год. Их применение, отмечают в РЖД. позволит повысить надёжность конструкции верхнего строения пути и снизить затраты на содержание грузонапряжённых участков.

Планируется, что первую партию рельсов уложат на Забайкальской железной дороге.

Фото: РЖД