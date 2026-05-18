Первая партия зерна в Армению через Азербайджан
18.05.2026

Перевозки зерна по жд, апрель 2026

    • С января по апрель на сети РЖД погружено 12,5 млн тонн зерна, на 53,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В апреле по сети РЖД было отправлено 3,3 млн тонн зерна, что на 78,7% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года. «Такой уровень погрузки стал историческим рекордом для этого месяца», – отметили в компании.

    266 тыс. тонн из этого объема отгружено в контейнерах (17,9 тыс. TEU, рост в 1,8 раза).

    На экспорт отправлено 2,4 млн тонн зерна (рост в 2,5 раза), в том числе в направлении портов – 1,5 млн тонн (рост в 2,6 раза).

    Наибольший объём (1,4 млн тонн, рост в 2,8 раза) отгружен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада отправлено 87 тыс. тонн (рост в 2,5 раза), в адрес портов Дальнего Востока – 65 тыс. тонн (+1,1%).

    Через сухопутные пункты пропуска в апреле на экспорт отправлено 803 тыс. тонн (рост в 2,5 раза).

    Для потребителей внутри страны за апрель перевезли 993 тыс. тонн (+6,6%).

    Лидерами по объёму погрузки зерна в апреле стали Алтайский край с 335 тыс. тонн, +60,9%, Новосибирская область (311 тыс. тонн, +37,3%) и Омская область (195 тыс. тонн, +13%).

