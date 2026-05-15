Перевозки угля по жд, апрель 2026

В апреле 2026 года по сети РЖД в восточном направлении отправили на экспорт 10,4 млн тонн угля, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале.

Это на 9,4% больше, чем в апреле 2025 года, на 14,7%, чем в апреле 2024 и на 56%, чем в апреле 2016 года.

С учётом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу было отгружено 14 млн тонн угля (+7,8% к апрелю 2025 года).

Эти результаты, отметили в компании, стали апрельскими максимумами за всю историю.

В целом погрузка угля на сети РЖД в апреле составила 28,9 млн тонн (+9,3% к апрелю 2025 года), из них на экспорт – было отправлено 16,9 млн тонн (+17%).

В направлении портов было отгружено 15,7 млн тонн (+23,8%), в том числе на порты Дальнего Востока – 9,5 млн тонн (+18,5%), на порты Юга – 2,3 млн тонн (+75,1%), на порты Северо-Запада – 4 млн тонн (+16,8%).

Доля угля в общем объёме погрузки РЖД составила в апреле этого года 29,9% (в 2025 году было 27,7%).

Всего за 4 месяца 2026 года погружено 110,4 млн тонн угля (-1,1%), в том числе на экспорт – 60,5 млн тонн (+1%).

