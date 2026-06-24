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Грузы РЖД, 5 месяцев 2026: снижение погрузки на 1,4%
24.06.2026

Жд экспорт через порты, май 2026

    • В мае 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 28 млн тонн экспортных грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 7,4%.

    В адрес портов Северо-Запада в мае было отгружено 9 млн тонн, на 18,5% меньше, чем годом ранее. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 10,9 млн тонн экспортных грузов (+15,4%), порты Юга – 8,1 млн тонн (+45,4%).

    Положительную динамику обеспечили уголь (рост на 18,4% до 15,4 млн тонн), железная руда (+40,6% до 1,1 млн тонн), черные металлы (+8,1% до 1,1 млн тонн) и зерно (рост в 2,6 раза до 1,1 млн тонн).

    Всего за январь-май 2026 года в направлении морских торговых портов отправлено 135,3 млн тонн экспортных грузов, на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Фото: РЖД


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