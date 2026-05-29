29.05.2026

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 14,7%

    • В апреле 2026 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна повысился на 14,7% относительно показателя апреля 2025 года.

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 68,2% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2025 года на 19,6%. Транзит снизился на 0,6%. В каботаже было перевалено на 56,2% больше, чем годом ранее. Импорт сократился на 0,6%.

    В апреле 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,3%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более 50% приходилось на нефтеналивные грузы. В апреле 2026 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 35% и 15,8% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 20,5%, на уголь и кокс – 9,5%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте рыбы и рыбопродуктов, перевалка которых выросла в 3,4 раза. Зерна было обработано на 91,8% больше, чем в апреле 2025 года, оборот рефгрузов увеличился на 57,8%.

    Наиболее значительно, на 76,3% снизилась перевалка цветных металлов. Лесных грузов перевалили на 57,5% меньше, чем в апреле 2025 года. Сжиженного газа обработали на 51,1% меньше.

    В апреле 2026 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 59,9%, доля порта Тамань соответствовала 16,6%, Туапсе – 6,1%.

