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Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2025 в деталях
04.06.2026

Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%

    • В апреле 2026 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 15,9% относительно показателя апреля 2025 года.

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    Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 9,3%. В каботаже было перевалено на 27,4% больше, чем годом ранее. Импорт снизился в 9 раз.

    В апреле 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,7%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 43,1%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (38,1%). Доля угля и кокса в апреле 2026 года составила 4,7%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла на 42,9%. Сжиженного газа было обработано на 41,8% больше, чем в апреле 2025 года. Оборот хим. и мин. удобрений увеличился на 32%.

    Наиболее значительно, на 59,5% снизился грузопоток угля и кокса. Тарно-штучных грузов перевалили на 49% меньше, чем годом ранее, прочих генеральных грузов – на 42,9% меньше.

    В апреле 2026 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 57,1%, Сабетта обработала 33,3%, на Варандей приходилось 5,7%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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