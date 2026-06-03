Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 22 неделя 2026
03.06.2026

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 22 неделя 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.06.2026
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь 2026 года.
    2026FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    27.02.2026
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 в деталях
    Снизился на 5,2%
    Только для подписчиков
    2026Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    20.03.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 в деталях
    Увеличился на 17,7%
    Только для подписчиков
    2026Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.04.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 уменьшился на 9,2%
    Экспорт сократился на 14,9%, импорт – на 3,2%
    2026Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.05.2026
    Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России вырос на 9,4%.
    Только для подписчиков
    2026КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.02.2026
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2026 в деталях
    Грузооборот уменьшился на 1,7%.
    Только для подписчиков
    2026Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.06.2026 FESCO пополнила парк рефконтейнеров
    03.06.2026 Дисбаланс грузопотоков в контейнерных перевозках усиливается
    03.06.2026 Arkas покупает рефконтейнеры
    03.06.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 6%
    02.06.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2026
    02.06.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    02.06.2026 Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
    02.06.2026 Определены случаи, когда допускается оформление бумажных экспедиторских документов
    01.06.2026 Запрет на экспорт авиационного керосина
    01.06.2026 Продлен упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС
    01.06.2026 Система подтверждения ожидания поставки товаров в действии
    29.05.2026 Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •