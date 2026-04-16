Грузооборот российских портов в марте 2026 повысился на 10,5%

    • Грузооборот всех морских портов России в марте 2026 года повысился на 10,5% относительно показателя марта прошлого года.

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в марте 2026 года приходилось 78,6% всего грузооборота, увеличился на 11,3%. В каботаже было перевалено на 24,1% больше, чем годом ранее. Транзит снизился на 5,9% относительно аналогичного показателя прошлого года. Импорт вырос на 6,6%.

    Более 42% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30% и 12,7% соответственно. На уголь и кокс приходилось 22,7%.

    Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого увеличилась более чем в 2 раза. Руды было обработано на 42,2% больше, чем в марте 2025 года. Оборот рыбы и рыбопродуктов вырос на 38,9%.

    На 29,4% снизился грузопоток металлолома. Перевалка накатных грузов (ро-ро) сократилась на 27,1%, прочих навалочных грузов – на 26,9%.

    В марте 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32,5%, Балтийский бассейн обработал 28,5%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 27,5%, 10,3% и 1,2% соответственно.

