Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась

В январе-апреле «Российские железные дороги» погрузили 174,1 тыс. TEU в 87 тыс. полувагонов и сформировали из них 1185 составов, сообщила компания в своем макс-канале. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее ударным выдался апрель: ежесуточно грузили в среднем 803 вагона (+10,9% к марту) и отправляли 11 контейнерных поездов.

1 мая был установлен новый рекорд: за сутки было отправлено 1334 полувагона с контейнерами (2668 TEU) в составе 17 поездов.

Значительный вклад в высокое достижение внесли станции Находка-Восточная, Находка, Артем-Приморский-1.

Предыдущий максимальный результат был достигнут 30 января. Тогда было погружено 1194 полувагона (2348 TEU) в составе 16 контейнерных поездов.

Использование полувагонов после разгрузки позволяет вывозить дополнительные объемы контейнерных грузов, которые прибывают в тихоокеанские порты Дальнего Востока, отметили в РЖД.

