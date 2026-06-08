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08.06.2026

8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 1

    • По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в первой половине мая текущего года ставки на контейнеры, отправленные в составе прямых контейнерных поездов из Китая в Россию, достигли максимума с января 2025 года и выросли до $6,5-7,5 тыс. за FEU, ожидается, что ставки выйдут на уровень 8 тыс. долларов. По статистике РЖД за январь-апрель этого импортные железнодорожные контейнерные перевозки в сообщении с Китаем прибавили 12,9% к показателю прошлого года. Мы попросили ряд участников рынка рассказать, подтвердился ли прогноз роста ставок до 8 тыс. долларов и каковы дальнейшие перспективы развития ситуации на рынке. Сегодня на вопросы SeaNews отвечает Иван Мурашко, руководитель отдела логистики Pontis Expedition.

    Подтвердился ли к началу июня прогноз о росте ставок до $8 тыс. за FEU на железнодорожных маршрутах из Китая в Москву, или рынок уже вышел на плато?

     8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее - 1Плавный еженедельный рост ставок продолжается на протяжении нескольких месяцев. На начало июня среднее значение ставки фрахта в прямом железнодорожном сообщении из Китая в Россию превысило 8000 USD. По нашему мнению, рост ставок остановится к середине июля, а в конце лета возобновится. Если геополитическая обстановка кардинально не изменится, то осенью мы увидим рекордные ставки фрахта, которых ранее никогда не было.

    Какие факторы сейчас влияют на ставки в большей степени?

    Главным фактором, влияющим на ставки, является военное столкновение США и Ирана. Эта ситуация заставляет перенаправлять грузы на альтернативные маршруты, которые имеют ограниченную грузопроходимость. Это неминуемо приводит к дисбалансу спроса и предложения и провоцирует рост тарифов.

    Стоит также заметить, что ситуацию осложняют беспилотные атаки на российские нефтепромышленные предприятия, что приводит к ограничениям экспорта нефтепродуктов, альтернативу которым странам-импортёрам российского топлива найти практически невозможно.

    Увеличивается ли дисбаланс между импортом и экспортом в контейнерном сообщении Россия – Китай?

    В товарообороте как такового дисбаланса мы не видим, но рост ставок оказывает сильное влияние на ситуацию – возвращать порожнее оборудование обратно в Китай стало для многих участников рынка нерентабельно.

    Как изменение ставок влияет на рынок сегодня?

    Из-за низкой покупательной способности участники внешнеэкономической деятельности начинают активно уменьшать объемы импортных партий и переходить на сборные сервисы. Если ситуация не улучшится, то в дальнейшем это может привести к стагнации экономики и росту безработицы.

    Фото: Pontis Expedition

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

     


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