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Снижение жд ставок из Китая на РФ временное – FM Logistic
09.06.2026

8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 2

    • По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в первой половине мая текущего года ставки на контейнеры, отправленные в составе прямых контейнерных поездов из Китая в Россию, достигли максимума с января 2025 года и выросли до $6,5-7,5 тыс. за FEU, ожидается, что ставки выйдут на уровень 8 тыс. долларов. По статистике РЖД за январь-апрель этого импортные железнодорожные контейнерные перевозки в сообщении с Китаем прибавили 12,9% к показателю прошлого года. Мы попросили ряд участников рынка рассказать, подтвердился ли прогноз роста ставок до 8 тыс. долларов и каковы дальнейшие перспективы развития ситуации на рынке. Сегодня на вопросы SeaNews отвечает директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

    Подтвердился ли к началу июня прогноз о росте ставок до $8 тыс. за FEU на железнодорожных маршрутах из Китая в Москву, или рынок уже вышел на плато?

    8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее - 2Прогноз подтвердился: к началу июня ставки за перевозку FFE на железнодорожных маршрутах из Китая в Москву увеличились и по ряду маршрутов у разных операторов превысили 8 000 USD за FFE.

    Какие факторы сейчас влияют на ставки в большей степени?

    Совокупное влияние на ставки оказывает множество факторов. Среди них – дефицит контейнеров в различных провинциях Китая, приоритетное согласование поездов направлением на ЕС со стороны КЖД, рост тарифов на альтернативных маршрутах (через российские порты Дальнего Востока) и альтернативных сервисах, в том числе связанные с увеличением стоимости топлива.

    Давление на ставки оказывают и локальное повышение активности со стороны импортеров, связанное с укреплением рубля к иностранным валютам во второй половине мая, которое снизило затраты на оплату товаров поставщикам в иностранной валюте, и целый ряд других факторов.

    Увеличивается ли дисбаланс между импортом и экспортом в контейнерном сообщении Россия—Китай?

    Мы не наблюдаем признаков сокращения дисбаланса между импортом и экспортом в контейнерном сообщении в направлении Россия – Китай. Так, например, нарастающий дефицит контейнеров в Китае, особенно в южных провинциях, говорит о сохранении, и, возможно, даже некотором росте дисбаланса.

    Какие сценарии рынка Вы считаете наиболее вероятными на июнь-август: коррекция после насыщения спроса, стабилизация на высоком уровне или дальнейший рост в преддверии высокого сезона?

    В последние несколько сезонов прогнозы становятся всё менее очевидными, а ситуация на рынке – более непредсказуемой и зависимой от различных факторов, таких как ситуация на Ближнем Востоке, изменение геополитической обстановки, рост стоимости нефти и нефтепродуктов.

    Более вероятным нам видится прогноз на стабилизацию тарифов на высоком уровне при отсутствии новых существенных внешних факторов.

    Фото: FM Logistic в России

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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