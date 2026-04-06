Ввод складской недвижимости в Москве прогнозируется самый высокий за 3 года

По данным консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC Int., ввод качественных складских площадей в Московском регионе по итогам первого квартала 2026 года составил 130 тыс. кв. м, что на 38,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было введено 211,5 тыс. кв. м. Таким образом, объем рынка на конец первого квартала 2026 года составил 27 млн кв. м.

По прогнозам аналитиков Bright Rich | CORFAC Int., совокупный ввод 2026 года ожидается на уровне 1,6 млн кв. м – это самый высокий показатель за последние три года.

Как сообщили SeaNews в компании, прямая вакансия на конец первого квартала 2026 года на московском складском рынке составляет 3% (820 270 кв. м), увеличившись с начала года на 0,2 проц. пункта. По сравнению с первым кварталом 2025 года вакансия выросла почти в 3,5 раза в абсолютных значениях (тогда она составляла 0,94% или 240 886 кв. м).

«Арендные ставки на конец первого квартала 2026 года составили 10 900 руб./ кв. м/год (triple net), снизившись за год на 9% (против 12 000 руб./кв. м/ год triple net в первом квартале 2025 года), – прокомментировал сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. – Несмотря на то, что текущая вакансия в 3% не является критичной, скрытая вакансия (показатель, который включает субаренду, а также площади, готовящиеся к высвобождению) может составить 9% к концу 2026 года. Поэтому экспонируемые ставки, вполне вероятно, снизятся еще сильнее – до 9 500 руб./ кв. м/ год (triple net)».

Графика: Bright Rich | CORFAC International. фото: AsstrA