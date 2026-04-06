06.04.2026

Ввод складской недвижимости в Москве прогнозируется самый высокий за 3 года

    • По данным консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC Int., ввод качественных складских площадей в Московском регионе по итогам первого квартала 2026 года составил 130 тыс. кв. м, что на 38,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было введено 211,5 тыс. кв. м. Таким образом, объем рынка на конец первого квартала 2026 года составил 27 млн кв. м.

    По прогнозам аналитиков Bright Rich | CORFAC Int., совокупный ввод 2026 года ожидается на уровне 1,6 млн кв. м – это самый высокий показатель за последние три года. 

    Как сообщили SeaNews в компании, прямая вакансия на конец первого квартала 2026 года на московском складском рынке составляет 3% (820 270 кв. м), увеличившись с начала года на 0,2 проц. пункта. По сравнению с первым кварталом 2025 года вакансия выросла почти в 3,5 раза в абсолютных значениях (тогда она составляла 0,94% или 240 886 кв. м).

    «Арендные ставки на конец первого квартала 2026 года составили 10 900 руб./ кв. м/год (triple net), снизившись за год на 9% (против 12 000 руб./кв. м/ год triple net в первом квартале 2025 года), – прокомментировал сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. – Несмотря на то, что текущая вакансия в 3% не является критичной, скрытая вакансия (показатель, который включает субаренду, а также площади, готовящиеся к высвобождению) может составить 9% к концу 2026 года. Поэтому экспонируемые ставки, вполне вероятно, снизятся еще сильнее – до 9 500 руб./ кв. м/ год (triple net)».

    Графика: Bright Rich | CORFAC International. фото: AsstrA


    Новости по теме
    26.02.2026
    Рекордный объем складского строительства в регионах
    По итогам 2025 года
    NF Groupскладская недвижимостьСтавки аренды
    0
    02.04.2026
    Стоимость строительства складской недвижимости в ЦФО снизилась
    Впервые с 2020 года
    NF Groupскладская недвижимостьстоимостьСтроительство
    0
    12.01.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2026
    Ставки увеличились.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыставки
    0
    27.01.2026
    Новое назначение в Maxmodal Hong Kong
    Наше решение позволяет сформировать сквозную ставку, как LEGO, от сибирской глубинки до баржевого терминала в Дуйсбурге, например, или наоборот.
    Maxmodal Hong KongставкиЦифровая платформаЦифровизация
    0
    03.02.2026
    Вакансия на складском рынке Москвы бьет рекорды
    Складской рынок впервые за длительный период вошел в фазу структурного дисбаланса – Bright Rich | CORFAC International
    Bright Rich | CORFAC InternationalМосковский регионСкладская логистикаСтавки аренды
    0
    23.03.2026
    Свободные площади и динамика ставок на складском рынке Петербурга и Ленобласти
    Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на сухие склады класса А в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 11 тыс. рублей за кв. м.
    NF GroupЛенинградская областьСанкт-Петербургскладская недвижимость
    0


