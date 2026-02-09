Объем свободных складов в Петербурге вырос вдвое

В 2025 году объем вакантных складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленобласти увеличился в 2,5 раза – с 73,7 тыс. кв. м до 181,2 тыс. кв. м, подсчитали в Bright Rich | CORFAC International. Как сообщили SeaNews в компании, на конец прошлого года на локальном рынке было свободно 3% площадей.

Наиболее высокая доля свободных помещений наблюдается в складских комплексах класса В. За прошлый год вакансия в таких объектах выросла на 2 проц. пункта с 1,8% до 3,8% (90,7 тыс. кв. м). В объектах класса А этот показатель по итогам 2025 года составил 2,5% (90,5 тыс. кв. м), что на 1,4 п. п. больше, чем в 2024 году.

На фоне текущей макроэкономической конъюнктуры компании пересматривают планы по развитию и освобождают избыточные площади. Кроме того, арендаторы не готовы брать на себя долгосрочные обязательства и стали реже снимать дополнительные складские блоки.

Рост предложения складской недвижимости привел к корректировке ставок. Стоимость аренды площадей класса А по итогам 2025 года упала на 7% к предыдущему году, до 9,5 тыс. рублей за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов).

В объектах класса В ставки сократились на 2% и составили 8,4 тыс. рублей за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). Спрос на площади в этом сегменте был более стабильным благодаря активности логистических операторов и среднего бизнеса.

«Стоимость аренды складских площадей во многом зависит от локации. Юг Санкт-Петербурга традиционно лидирует по объему предложения, что усиливает конкуренцию за арендаторов и оказывает давление на ставки аренды. При этом на севере города предложение качественных складов ограничено, что позволяет собственникам сдавать площади по более высокой цене. В этой локации есть отдельные объекты, где чистая ставка аренды достигает 12 тыс. рублей за кв. м в год», — прокомментировал сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

К концу первого полугодия 2026 года валовый объем предложения на складском рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти может превысить 700 тыс. кв. м. Этот показатель учитывает не только доступные для аренды и субаренды блоки, но и площади, которые будут введены или освобождены к середине текущего года.

Инфографика: Bright Rich | CORFAC International, фото: Ahlers