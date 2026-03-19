Новый логистический комплекс построят во Владивостоке
19.03.2026

Вакантность на складском рынке Московского региона выросла

    • По предварительным оценкам консалтинговой компании NF GROUP, в первом квартале 2026 года доля свободных складских площадей в Московском регионе увеличилась до 6,1% с учетом субаренды (+1,8 проц. пункта относительно конца 2025 года).

    Без учета субаренды показатель вырос на 1 п. п. и достиг 3,6%. По прогнозам NF GROUP, к концу 2026 года вакантность может составить 8,2% с учетом субаренды и 6,3% – без нее. Рост вакантности связан с увеличением объема предложения на рынке и выводом новых складских объектов, а также появлением на рынке дополнительных площадей в формате субаренды.

    Динамика доли вакантных площадей в Московском регионе

    Вакантность на складском рынке Московского региона выросла

    Источник: NF GROUP

    На фоне увеличения предложения на рынке наблюдается коррекция ставок аренды. По предварительным итогам первого квартала 2026 года средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на сухие складские площади класса А в Московском регионе составила 10 500 рублей за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). С конца 2025 года показатель снизился на 4%. По итогам 2026 года ожидается снижение ставок аренды до уровня 10 тыс. рублей за кв. м в год.

    Динамика средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды в складских объектах класса A, руб. за кв. м в год (без НДС и операционных расходов), Московский регион

    Вакантность на складском рынке Московского региона выросла

    Источник: NF GROUP

    «Рост вакантности существенно расширил для арендаторов выбор доступных площадей и усилил их переговорные позиции, – отметил Константин Фомиченко, партнер NF GROUP. –  Конкуренция за арендаторов на рынке заметно обострилась, что уже привело к коррекции ставок аренды. При этом речь идет скорее о точечной адаптации условий сделок: собственники готовы обсуждать более гибкие коммерческие параметры, чтобы ускорить заполнение объектов».

    Инфографика: NF GROUP


    Новости по теме
    26.02.2026
    Рекордный объем складского строительства в регионах
    По итогам 2025 года
    NF Groupскладская недвижимостьСтавки аренды
    0
    09.02.2026
    Объем свободных складов в Петербурге вырос вдвое
    Наиболее высокая доля свободных помещений наблюдается в складских комплексах класса В.
    Bright Rich | CORFAC InternationalСанкт-ПетербургСкладская логистикаСтавки аренды
    0
    13.01.2026
    Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    На терминал группы на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги
    ЕвросибКитайКонтейнерный поездМосковский регион
    0
    10.02.2026
    О спекулятивных и целевых складских проектах в Петербурге
    В 2026 году доля спекулятивных проектов в объеме ввода складской недвижимости в Петербурге может достичь 48%.
    NF GroupСанкт-Петербургскладская недвижимостьСтавки аренды
    0
    13.02.2026
    Рынок складской недвижимости Московского региона перешел в фазу коррекции
    Доля спекулятивных проектов в объеме ввода складской недвижимости в Московском регионе продолжит расти.
    NF GroupМосковский регионскладская недвижимость
    0
    03.02.2026
    Вакансия на складском рынке Москвы бьет рекорды
    Складской рынок впервые за длительный период вошел в фазу структурного дисбаланса – Bright Rich | CORFAC International
    Bright Rich | CORFAC InternationalМосковский регионСкладская логистикаСтавки аренды
    0


