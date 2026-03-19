Вакантность на складском рынке Московского региона выросла

По предварительным оценкам консалтинговой компании NF GROUP, в первом квартале 2026 года доля свободных складских площадей в Московском регионе увеличилась до 6,1% с учетом субаренды (+1,8 проц. пункта относительно конца 2025 года).

Без учета субаренды показатель вырос на 1 п. п. и достиг 3,6%. По прогнозам NF GROUP, к концу 2026 года вакантность может составить 8,2% с учетом субаренды и 6,3% – без нее. Рост вакантности связан с увеличением объема предложения на рынке и выводом новых складских объектов, а также появлением на рынке дополнительных площадей в формате субаренды.

Динамика доли вакантных площадей в Московском регионе

Источник: NF GROUP

На фоне увеличения предложения на рынке наблюдается коррекция ставок аренды. По предварительным итогам первого квартала 2026 года средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на сухие складские площади класса А в Московском регионе составила 10 500 рублей за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). С конца 2025 года показатель снизился на 4%. По итогам 2026 года ожидается снижение ставок аренды до уровня 10 тыс. рублей за кв. м в год.

Динамика средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды в складских объектах класса A, руб. за кв. м в год (без НДС и операционных расходов), Московский регион

Источник: NF GROUP

«Рост вакантности существенно расширил для арендаторов выбор доступных площадей и усилил их переговорные позиции, – отметил Константин Фомиченко, партнер NF GROUP. – Конкуренция за арендаторов на рынке заметно обострилась, что уже привело к коррекции ставок аренды. При этом речь идет скорее о точечной адаптации условий сделок: собственники готовы обсуждать более гибкие коммерческие параметры, чтобы ускорить заполнение объектов».

Инфографика: NF GROUP