23.03.2026

Свободные площади и динамика ставок на складском рынке Петербурга и Ленобласти

    • По данным NF GROUP, по предварительным итогам первого квартала 2026 года доля свободных складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достигла 3,5% с учетом субаренды, увеличившись на 1,5 проц. пунктов в сравнении с концом 2025 года. Без учета субарендных предложений значение составляет 2,3%. К концу 2026 года уровень вакантности на рынке складской недвижимости в регионе может увеличиться до 4,7% с учетом субаренды или 3,6% без нее.

    Динамика доли вакантных складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

    Источник: NF GROUP

    Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на сухие склады класса А в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 11 тыс. рублей за кв. м в год, что сопоставимо с результатом 2025 года. К концу года прогнозируется снижение показателя до 10 тыс. рублей за кв. м в год.

    Динамика средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды на складские объекты класса A в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, руб./кв. м/год (без учета НДС и OPEX)

    Источник: NF GROUP

    «Несмотря на фиксируемый рост вакантности на рынке складской недвижимости, к концу года мы ожидаем балансировку соотношения спроса и предложения. и снижения количества свободных площадей, – говорит Илья Князев, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге. – Это, в свою очередь, может повлиять на корректировку арендных ставок. В целом рынок продолжит адаптироваться к новым условиям, что откроет дополнительные возможности для арендаторов складской недвижимости».

    В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на начало 2026 года представлено 6,4 млн кв. м качественных складских площадей. Это 11% от общего объема российского рынка (57,8 млн кв. м). Объем ввода складской недвижимости в России к концу 2026 года может достичь рекордных за всю историю наблюдений 7,1 млн кв. м. Ожидается, что на Санкт-Петербург и Ленинградскую область придется 545 тыс. кв. м или 8% от общероссийского показателя.

    Динамика объема ввода складских площадей в России, тыс. кв. м

    Источник: NF GROUP

    Инфографика: NF GROUP, фото: AsstrA


    Новости по теме
    19.03.2026
    Вакантность на складском рынке Московского региона выросла
    И будет расти, а ставки – снижаться
    NF GroupМосковский регионскладская недвижимостьСтавки аренды
    0
    13.02.2026
    Рынок складской недвижимости Московского региона перешел в фазу коррекции
    Доля спекулятивных проектов в объеме ввода складской недвижимости в Московском регионе продолжит расти.
    NF GroupМосковский регионскладская недвижимость
    0
    26.02.2026
    Рекордный объем складского строительства в регионах
    По итогам 2025 года
    NF Groupскладская недвижимостьСтавки аренды
    0
    10.02.2026
    О спекулятивных и целевых складских проектах в Петербурге
    В 2026 году доля спекулятивных проектов в объеме ввода складской недвижимости в Петербурге может достичь 48%.
    NF GroupСанкт-Петербургскладская недвижимостьСтавки аренды
    0
    09.02.2026
    Объем свободных складов в Петербурге вырос вдвое
    Наиболее высокая доля свободных помещений наблюдается в складских комплексах класса В.
    Bright Rich | CORFAC InternationalСанкт-ПетербургСкладская логистикаСтавки аренды
    0


