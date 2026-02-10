Информационно-аналитическое агентство
О спекулятивных и целевых складских проектах в Петербурге
10.02.2026

    • По данным консалтинговой компании NF GROUP, рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2025 году сместился в сторону целевых форматов строительства. На проекты build-to-suit и объекты для собственного использования приходилось 87% объема ввода, тогда как доля спекулятивного строительства сократилась до 13%.

    При этом средневзвешенная ставка аренды на склады класса А по итогам года зафиксировалась на уровне 11 тыс. рублей за кв. м в год и оставалась стабильной со второго квартала, однако предпосылки для ее роста могут формироваться уже с середины 2026 года.

    По итогам 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было введено в эксплуатацию 455 тыс. кв. м качественной складской недвижимости классов А и В, что на 37% ниже рекордного показателя 2024 года (725 тыс. кв. м). Сокращение фактического объема ввода по сравнению с ранее заявленными девелоперами планами связано с переносом сроков реализации ряда крупных проектов на начало 2026 года.

    В структуре ввода складской недвижимости в 2025 году преобладали целевые форматы строительства: 45% нового предложения (202 тыс. кв. м) пришлось на проекты build-to-suit, еще 42% (193 тыс. кв. м) – на объекты, построенные компаниями для собственного использования. Крупнейшими среди них стали склад Ozon в Порошкино площадью 117 тыс. кв. м, реализованный в два этапа в формате build-to-suit, а также логистический центр Wildberries в Шушарах (105,9 тыс. кв. м), возведенный для собственных нужд компании.

    По итогам года доля спекулятивного строительства сократилась до 13% (60 тыс. кв. м). Крупнейшим объектом такого формата стал корпус в производственно-логистическом комплексе «Raum Бугры» площадью 28 тыс. кв. м. По сравнению с 2024 годом показатель снизился почти в пять раз, что отражает выжидательную позицию девелоперов в условиях экономической неопределенности. Вместе с тем уже в 2026 году ожидается постепенное восстановление интереса к спекулятивным проектам – по прогнозам аналитиков NF GROUP, их доля в объеме ввода может достичь 48%.

    Фото: Яндекс Карты / Акрам


  •  

