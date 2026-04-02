Стоимость строительства складской недвижимости в ЦФО снизилась

По данным исследования NF GROUP, подготовленного на основе опроса генеральных подрядчиков, работающих с индустриальными и складскими объектами в Центральном федеральном округе, в марте 2026 года средневзвешенная стоимость строительства ключевых форматов такой недвижимости впервые с 2020 года продемонстрировала снижение.

Наиболее заметная коррекция зафиксирована в сегменте сухих складов класса А: по сравнению с сентябрем 2025 года показатель сократился на 4% до 67,6 тыс. руб. за кв. м. Возведение объектов формата light industrial подешевело на 3% до 74 тыс. руб. за кв. м. В сегменте температурных объектов снижение также составило 3% – до 94 тыс. руб. за кв. м для холодильных складов, 98 тыс. руб. для мультитемпературных и 113 тыс. руб. – для морозильных.

Ранее, в 2020-2025 годах стоимость возведения сухих складов класса А последовательно увеличивалась.

Стоимость строительства сухих складов класса А в ЦФО, руб. за кв. м без учета НДС, цены земельного участка и внешних инженерных сетей

Источник: NF GROUP

По мнению Константина Фомиченко, партнера NF GROUP, снижение стоимости строительства носит временный, краткосрочный характер: по мере возобновления активности на рынке этот тренд может остановиться.

Одновременно с коррекцией себестоимости изменилась и структура затрат в сегменте сухих складов класса А. Если в сентябре 2025 года на работы приходилось 37% общей стоимости строительства, а на материалы – 63%, то к марту 2026 года доля работ увеличилась до 40%, тогда как доля материалов сократилась до 60%. Средневзвешенная стоимость работ достигла 27 400 руб. за кв. м, что на 5% выше уровня сентября 2025 года. Стоимость материалов, напротив, снизилась на 10%, до 40 200 руб. за кв. м.

Стоимость строительства сухого склада класса А в ЦФО по категориям, сентябрь

Источник: NF GROUP

В температурных складах доля стоимости материалов выше, чем в сухих складах, она составляет 63% для холодильного склада, 64% для морозильного и 67% для мультитемпературного. Это объясняется высокой долей специализированного холодильного и морозильного оборудования, на которое может приходиться до 25% совокупной стоимости строительства в зависимости от категории объекта.

