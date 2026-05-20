Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
20.05.2026

    • Россия и Китай договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале.

    Соответствующее межправительственное соглашение заключено в Пекине по итогам переговоров Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. Документ подписали глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель Государственной Администрации железных дорог КНР Сун Судэ.

    «Сегодня подводим итог плодотворного сотрудничества транспортных ведомств России и Китая. Подписано межправительственное соглашение о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия. Документ подтверждает наше общее стремление увеличить пропускную способность данного коридора. Его реализация позволит к 2030 году увеличить провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 млн тонн, обеспечив обмен почти 50 парами поездов в сутки», – сказал А.Никитин.

    Фото: Минтранс России


