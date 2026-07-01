Новые локомотивы для Забайкальска

«Российские железные дороги» приобрели локомотивы для узкой колеи, сообщила компания в своем макс-канале. Два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ с тележками, адаптированными под колею шириной 1435 мм, изготовлены на Брянском машиностроительном заводе (входит в ТМХ).

Локомотивы будут эксплуатироваться на приграничной станции Забайкальск, которая является одним из ключевых железнодорожных пунктов пропуска между Россией и Китаем. На станции есть парки как с широкой, так и с узкой колеей для обработки составов, которые пришли из КНР.

До места эксплуатации тепловозы поедут на стандартных тележках, а в депо их переставят на новые, адаптированные под узкую колею.

ТЭМ18ДМ отличается высокой манёвренностью, экономичным расходом топлива и устойчивостью к сложным климатическим условиям. Его модифицированная версия позволит эффективнее использовать технику и ускорит грузовую работу на приграничной станции.

Фото: РЖД