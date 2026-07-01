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Новые локомотивы для Забайкальска
01.07.2026

Новые локомотивы для Забайкальска

    • «Российские железные дороги» приобрели локомотивы для узкой колеи, сообщила компания в своем макс-канале. Два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ с тележками, адаптированными под колею шириной 1435 мм, изготовлены на Брянском машиностроительном заводе (входит в ТМХ).

    Локомотивы будут эксплуатироваться на приграничной станции Забайкальск, которая является одним из ключевых железнодорожных пунктов пропуска между Россией и Китаем. На станции есть парки как с широкой, так и с узкой колеей для обработки составов, которые пришли из КНР.

    До места эксплуатации тепловозы поедут на стандартных тележках, а в депо их переставят на новые, адаптированные под узкую колею.

    ТЭМ18ДМ отличается высокой манёвренностью, экономичным расходом топлива и устойчивостью к сложным климатическим условиям. Его модифицированная версия позволит эффективнее использовать технику и ускорит грузовую работу на приграничной станции.

    Фото: РЖД

     


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