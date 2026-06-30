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Экспорт по жд в направлении Казахстана, 5 месяцев 2026
30.06.2026

Экспорт по жд в направлении Казахстана, 5 месяцев 2026

    • За 5 месяцев 2026 года через российско-казахстанские пункты пропуска перевезено 40,3 млн тонн грузов, на 5,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Объём контейнерных перевозок составил 537 тыс. TEU (+4,1%).

    Экспортные перевозки грузов через российско-казахстанские погранпереходы в январе-мае 2026 года выросли на 20% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 15 млн тонн. Контейнерных грузов отправлено свыше 160 тыс. TEU (на уровне прошлого года).

    Такие данные сообщили в своем макс-канале «Российские железные дороги» по итогам заседания рабочей группы по стратегическому сотрудничеству РЖД и АО «НК «Казахстан темир жолы», которое прошло в г. Щучинске (Республика Казахстан).

    В ходе заседании участники обсудили текущую ситуацию на стыках, организацию работы локомотивов и локомотивных бригад, согласовали разделение работы по приему и передаче вагонов и грузов между станциями Тобол (КТЖ) и Карталы I (РЖД) с целью увеличения размеров передачи поездов по данному пункту с текущих 22 до 27 пар поездов. Также стороны договорились наращивать объёмы транзитных перевозок казахстанских грузов через Калининградскую область.

    Особое внимание было уделено вопросу применения безбумажных технологий при осуществлении международных перевозок, в том числе реализации Плана совместных действий РЖД и КТЖ по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.

    Фото: РЖД


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