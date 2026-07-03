В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»

3 июля 2026 года генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров встретился в Москве с заместителем министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, председателем правления – генеральным директором Иранских железных дорог Джаббарали Закери и председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшаном Рустамовым. Как сообщается на сайте РЖД, стороны обсудили развитие перевозок по западному маршруту международного транспортного коридора «Север – Юг».

«Мы видим признаки роста перевозок грузов за июнь через Астару. Перевезено 555 ДФЭ (к аналогичному периоду прошлого года это больше на 3,5%) и 47,5 тыс. тонн груза (это 50% прироста). Хочу отметить, что по совместно принятым в декабре прошлого года индикативным объемным показателям на 2026 год по основным номенклатурам в южном направлении (из России) перевозки за первое полугодие достигли 264 тыс. тонн. Это почти на 27% больше уровня прошлого года», – цитирует пресс-служба РЖД О.Белозёрова.

По итогам встречи был подписан трехсторонний протокол. Стороны закрепили намерение продолжить повышать коммерческую привлекательность маршрута. Также согласованы подходы к дальнейшей совместной работе, включая формирование «цифрового коридора». Для этого планируется сделать совместимыми системы электронного обмена данными и перейти на безбумажную технологию перевозок.

«Готовы развивать перевозки российского зерна в Иран. Благодарю Иранские железные дороги за включение иранских железнодорожных станций в условия поставок зерновых грузов по государственным тендерам. Динамика перевозок зерна за январь – июнь – положительная. Через Астару в Иран перевезено 65 тыс. тонн зерна, что более чем в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года», – добавил генеральный директор ОАО «РЖД».

Переговорам руководителей железных дорог России, Азербайджана и Ирана предшествовало совещание экспертов, по итогам которого актуализированы сквозные ставки и принят новый план перевозок по западному маршруту МТК «Север – Юг».

Во время рабочей поездки в Москву главы Азербайджанских и Иранских железных дорог побывали в Корпоративном университете РЖД, где ознакомились с возможностями образовательной экосистемы компании, а также посетили обновленный Ленинградский вокзал.

Фото: РЖД