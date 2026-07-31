«РЖД Логистика» организовала перевозку керамогранита из Ирана в Россию

«РЖД Логистика» реализовала пилотную перевозку керамогранита одного из крупнейших производителей Ирана по западному маршруту международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Груз был отправлен со станции Астара и прибыл на терминально-логистический центр «Кунцево-2» в Москве. Об этом SeaNews рассказали в «РЖД Логистике»

Мультимодальный маршрут был реализован совместными усилиями грузовладельца и АО «РЖД Логистика». Автомобильная часть от завода до станции Астара была осуществлена силами грузоотправителя. Комплекс услуг по доставке груза со станции Астара до станции Кунцево-2 обеспечила «РЖД Логистика». На базе ТЛЦ «Кунцево-2» клиенту был предоставлен дополнительный сервис, включающий склад временного хранения для проведения таможенного оформления груза, его накопления и дистрибуции до конечного получателя.

Транспортное решение было разработано индивидуально под потребности клиента. Пилотная отправка подтвердила его эффективность и открыла возможности для дальнейшего развития импортных перевозок из Ирана по западной ветке коридора.

«Одна из наших приоритетных задач – продолжить интенсивное развитие перевозок по МТК «Север-Юг», в том числе по западному ответвлению данного маршрута. Мы внимательно изучили потребности клиента и экономическую целесообразность разных вариантов транспортного решения. Мультимодальная перевозка на базе западного направления коридора стала наиболее сбалансированной альтернативой. Убеждены, что это только первый шаг, а у транспортного решения есть серьезный потенциал для дальнейшего наращивания объемов перевозок, тем более что поставки строительных материалов в Россию являются растущей статьей иранского экспорта», – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Олег Полеев.

Развитие сотрудничества с иранскими производителями строительных материалов является одним из ключевых элементов работы компании по обеспечению обратной загрузки МТК «Север-Юг». Иран сегодня входит в число мировых лидеров по производству керамической плитки и керамогранита, а российский рынок остается одним из приоритетных направлений экспорта для производителей республики. «По различным оценкам, продукция иранских компаний занимает от 7 до 9% российского рынка керамической плитки. На этом фоне запуск новых транспортных решений способен стать дополнительным драйвером роста взаимной торговли и укрепить позиции западного маршрута МТК «Север – Юг» в сегменте перевозок строительных материалов», — отмечают в компании.

Фото: «РЖД Логистика»