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«РЖД Логистика» расширяет географию сервиса по предоставлению тягового-подвижного состава
21.09.2026

«РЖД Логистика» расширяет географию сервиса по предоставлению тягового-подвижного состава

    • АО «РЖД Логистика» совместно с ООО «Нерюнгри-Металлик» (входит в состав золотодобывающей компании «Нордголд») запустили проект по транспортному обслуживанию многофункционального терминала, расположенного в Каларском округе Забайкальского края и функционирующего в интересах золотодобывающего кластера Гросс, ведущего деятельность в Олекминском районе Республики Саха (Якутия).

    Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», на предприятии введен в эксплуатацию тепловоз серии ТЭМ18 для осуществления подачи и уборки вагонов со станции Икабья Восточно-Сибирской железной дороги на пути необщего пользования ООО «Нерюнгри-Металлик», а также выполнения маневровых работ по подбору вагонов и расстановки их по грузовым фронтам.

    Это не первый подобный проект, успешно реализуемый подразделениями АО «РЖД Логистика», отметили в компании. Уже на протяжении нескольких лет локомотивы «РЖД Логистики» работают в интересах клиентов на станциях Московской, Восточно-Сибирской, Южно-Уральской и других дорог сети ОАО «РЖД».

    Фото: «РЖД Логистика»


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