Новые локомотивы для РЖД

Парк тягового подвижного состава РЖД в январе-июне 2026 года пополнился 242 новыми локомотивами. Как сообщила компания в своем макс-канале, все они отечественного производства.

В структуре закупок – 126 электровозов и 116 тепловозов.

На сеть железных дорог вышли 79 грузовых электровозов «Ермак» (2, 3, 4ЭС5К) и 39 «Синара» (2ЭС6).

Для пассажирских поездов закуплено 8 электровозов – 4 ЭП1М и 4 ЭП2К.

Объём поставок тепловозов включает 47 грузовых локомотивов (9 2ТЭ25КМ и 38 3ТЭ28), 2 пассажирских машины ТЭП70БС, а также 67 маневровых ТЭМ18ДМ, два из которых предназначены для работы на путях с колеёй шириной 1435 мм трансграничного участка Забайкальск – Маньчжурия.

Фото: РЖД