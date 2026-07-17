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Новые локомотивы для РЖД
17.07.2026

Новые локомотивы для РЖД

    • Парк тягового подвижного состава РЖД в январе-июне 2026 года пополнился 242 новыми локомотивами. Как сообщила компания в своем макс-канале, все они отечественного производства.

    В структуре закупок – 126 электровозов и 116 тепловозов.

    На сеть железных дорог вышли 79 грузовых электровозов «Ермак» (2, 3, 4ЭС5К) и 39 «Синара» (2ЭС6).

    Для пассажирских поездов закуплено 8 электровозов – 4 ЭП1М и 4 ЭП2К.

    Объём поставок тепловозов включает 47 грузовых локомотивов (9 2ТЭ25КМ и 38 3ТЭ28), 2 пассажирских машины ТЭП70БС, а также 67 маневровых ТЭМ18ДМ, два из которых предназначены для работы на путях с колеёй шириной 1435 мм трансграничного участка Забайкальск – Маньчжурия.

    Фото: РЖД


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